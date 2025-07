Luana Piovani dá em cima com garçom em Nova York: “Não sobrava nada” Luana Piovani aproveitou o período longe dos filhos, que estão passando férias no Brasil com o...

Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share