Luana Piovani denuncia falta de água potável em Fernando de Noronha: "Como sobrevive com três crianças?" Atriz está de férias no arquipélago e relata dificuldade para encontrar garrafas de água à venda nos mercados locais. Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h38 )

Luana Piovani Portal Pop Mais

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (4) para relatar um problema enfrentado durante suas férias em Fernando de Noronha: a falta de água potável na ilha. Segundo ela, até mesmo garrafas de água estão em falta nos estabelecimentos, o que tem dificultado o dia a dia de moradores e turistas.

