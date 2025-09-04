Luana Piovani denuncia falta de água potável em Fernando de Noronha: “Como sobrevive com três crianças?”
Atriz está de férias no arquipélago e relata dificuldade para encontrar garrafas de água à venda nos mercados locais.
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (4) para relatar um problema enfrentado durante suas férias em Fernando de Noronha: a falta de água potável na ilha. Segundo ela, até mesmo garrafas de água estão em falta nos estabelecimentos, o que tem dificultado o dia a dia de moradores e turistas.
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (4) para relatar um problema enfrentado durante suas férias em Fernando de Noronha: a falta de água potável na ilha. Segundo ela, até mesmo garrafas de água estão em falta nos estabelecimentos, o que tem dificultado o dia a dia de moradores e turistas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação preocupante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação preocupante!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: