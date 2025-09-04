Logo R7.com
Luana Piovani denuncia falta de água potável em Fernando de Noronha: “Como sobrevive com três crianças?”

Atriz está de férias no arquipélago e relata dificuldade para encontrar garrafas de água à venda nos mercados locais.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Luana Piovani Portal Pop Mais

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (4) para relatar um problema enfrentado durante suas férias em Fernando de Noronha: a falta de água potável na ilha. Segundo ela, até mesmo garrafas de água estão em falta nos estabelecimentos, o que tem dificultado o dia a dia de moradores e turistas.

