Luana Piovani ironiza críticas de Gretchen após polêmica sobre homens: “A lapada já veio” A atriz e apresentadora Luana Piovani, de 48 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6)... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h58 ) twitter

Luana Piovani ironiza críticas de Gretchen após polêmica sobre homens: Portal Pop Mais

A atriz e apresentadora Luana Piovani, de 48 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para relatar um problema com uma companhia aérea. No entanto, a publicação acabou sendo tomada por comentários cobrando uma resposta às críticas feitas por Gretchen, de 66, no dia anterior. A cantora se revoltou com declarações de Luana a respeito do comportamento sexual dos homens, feitas durante o programa DR: Discutindo Relações.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações de Luana e Gretchen, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

