Luana Piovani reage com ironia a pronunciamento de Wanessa Camargo sobre Dado Dolabella
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo Wanessa...
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Após a cantora publicar um vídeo na noite de quarta-feira (27) para negar agressões e esclarecer rumores sobre sua vida pessoal, Piovani reagiu com ironia ao comentário.
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Após a cantora publicar um vídeo na noite de quarta-feira (27) para negar agressões e esclarecer rumores sobre sua vida pessoal, Piovani reagiu com ironia ao comentário.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: