Luana Piovani reage com ironia a pronunciamento de Wanessa Camargo sobre Dado Dolabella A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo Wanessa... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 15h05 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h05 ) twitter

luana piovani comenta caso wanessa dado Portal Pop Mais

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Após a cantora publicar um vídeo na noite de quarta-feira (27) para negar agressões e esclarecer rumores sobre sua vida pessoal, Piovani reagiu com ironia ao comentário.

