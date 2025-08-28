Logo R7.com
Luana Piovani reage com ironia a pronunciamento de Wanessa Camargo sobre Dado Dolabella

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Após a cantora publicar um vídeo na noite de quarta-feira (27) para negar agressões e esclarecer rumores sobre sua vida pessoal, Piovani reagiu com ironia ao comentário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

