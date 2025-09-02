Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Lucas Guedez expõe frustração após recusa de Cassiane para aniversário; entenda o que aconteceu

O influenciador digital Lucas Guedez, amigo próximo de Virgínia Fonseca, usou as redes sociais na última...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Lucas Guedez expõe frustração após recusa de Cassiane para aniversário; entenda o que aconteceu Portal Pop Mais

O influenciador digital Lucas Guedez, amigo próximo de Virgínia Fonseca, usou as redes sociais na última segunda-feira (1°) para expressar sua decepção após ter o convite negado pela cantora Cassiane. O pedido feito por Lucas era para que a artista participasse de um momento especial em homenagem ao aniversário de 30 anos dele.

Para saber todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.