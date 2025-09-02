Lucas Guedez expõe frustração após recusa de Cassiane para aniversário; entenda o que aconteceu O influenciador digital Lucas Guedez, amigo próximo de Virgínia Fonseca, usou as redes sociais na última... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h58 ) twitter

O influenciador digital Lucas Guedez, amigo próximo de Virgínia Fonseca, usou as redes sociais na última segunda-feira (1°) para expressar sua decepção após ter o convite negado pela cantora Cassiane. O pedido feito por Lucas era para que a artista participasse de um momento especial em homenagem ao aniversário de 30 anos dele.

Para saber todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

