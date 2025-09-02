Lucas Guimarães reage à revelação de traição de Carlinhos Maia: “Desejo que ele se cure desses traumas” O apresentador e influenciador Lucas Guimarães se pronunciou após a declaração de Carlinhos Maia, que admitiu... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 06h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 06h57 ) twitter

Lucas Guimarães Portal Pop Mais

O apresentador e influenciador Lucas Guimarães se pronunciou após a declaração de Carlinhos Maia, que admitiu ter traído o ex-marido antes do fim do casamento. A revelação foi feita pelo humorista no último fim de semana e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre essa história e as reações de Lucas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

