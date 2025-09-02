Logo R7.com
Lucas Guimarães reage à revelação de traição de Carlinhos Maia: "Desejo que ele se cure desses traumas"

O apresentador e influenciador Lucas Guimarães se pronunciou após a declaração de Carlinhos Maia, que admitiu...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Lucas Guimarães Portal Pop Mais

O apresentador e influenciador Lucas Guimarães se pronunciou após a declaração de Carlinhos Maia, que admitiu ter traído o ex-marido antes do fim do casamento. A revelação foi feita pelo humorista no último fim de semana e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre essa história e as reações de Lucas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

