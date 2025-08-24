Logo R7.com
Ludmilla rebate críticas ao seu inglês após show em festival nos EUA: “Tô rindo com 300 mil dólares a mais na conta”

A cantora Ludmilla, 30, se apresentou no último sábado (23) no Festival Mutha, em Nova York, e teve sua performance celebrada por muitos...

A cantora Ludmilla, 30, se apresentou no último sábado (23) no Festival Mutha, em Nova York, e teve sua performance celebrada por muitos fãs — mas também alvo de críticas nas redes sociais. Um vídeo em que ela agradece ao público em inglês durante o show viralizou no X (antigo Twitter) e gerou comentários sobre sua pronúncia. A artista, no entanto, não deixou barato.

