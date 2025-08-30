Luis Fernando Veríssimo: relembrando as principais obras do escritor gaúcho Nascido em 1936, em Porto Alegre, Luis Fernando Veríssimo iniciou sua carreira literária relativamente tarde, após... Portal Pop Mais|Do R7 30/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 08h17 ) twitter

Luis Fernando Verissimo Portal Pop Mais

Nascido em 1936, em Porto Alegre, Luis Fernando Veríssimo iniciou sua carreira literária relativamente tarde, após os 30 anos, quando passou a escrever colunas sobre jazz e crônicas no jornal Zero Hora. A partir daí, consolidou-se como um dos cronistas mais lidos e admirados do país, com dezenas de livros publicados.

Para saber mais sobre a trajetória e as obras marcantes de Luis Fernando Veríssimo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

