Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, diz novo boletim médico
O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado em estado grave na Unidade de...
O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). A informação foi divulgada pelo hospital em um boletim médico na tarde desta quinta-feira (21/8).
