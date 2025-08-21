Logo R7.com
Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, diz novo boletim médico

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado em estado grave na Unidade de...

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). A informação foi divulgada pelo hospital em um boletim médico na tarde desta quinta-feira (21/8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde do escritor.

