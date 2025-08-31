Luis Fernando Verissimo soube comentar o presente em textos atemporais O cronista Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado, 30, em Porto Alegre. Aos 88 anos, ele... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 31/08/2025 - 09h18 ) twitter

O cronista Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado, 30, em Porto Alegre. Aos 88 anos, ele estava internado em um hospital da capital gaúcha desde a segunda semana de agosto e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Para saber mais sobre a vida e obra desse grande escritor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

