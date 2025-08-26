Luísa Sonza anuncia novidades para esta quinta, 28

Logo R7.com
Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A cantora Luísa Sonza causou alvoroço entre os fãs ao anunciar uma surpresa para o dia 28 de agosto. A artista não deu detalhes, deixando o público especulando sobre um novo lançamento musical ou projeto especial.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre as novidades que Luísa Sonza está preparando!

