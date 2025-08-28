Luiza Dutra lança single “Quebra-cabeça” nesta sexta-feira; conheça a letra
A cantora e compositora capixaba Luiza Dutra lança nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, o single “Quebra-cabeça”, em todas as plataformas digitais. A primeira faixa inédita após seu álbum de estreia “Meu Canto”, lançado ano passado, aposta em uma mistura de MPB, blues e soul, trazendo como tema central o desabafo da artista sobre crise existencial, bloqueio criativo e a persistência no sonho de viver de arte. O lançamento vai ser acompanhado por um visualizer disponibilizado no YouTube na mesma data.
