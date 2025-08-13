Luva de Pedreiro é internado às pressas após alteração nos batimentos cardíacos O influenciador Iran Ferreira, conhecido mundialmente como Luva de Pedreiro, foi internado na última terça-feira (12)... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h19 ) twitter

O influenciador Iran Ferreira, conhecido mundialmente como Luva de Pedreiro, foi internado na última terça-feira (12) no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, após apresentar alterações nos batimentos cardíacos. A notícia preocupou fãs e amigos, que se mobilizaram nas redes sociais em busca de informações.

