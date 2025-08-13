Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Luva de Pedreiro é internado às pressas após alteração nos batimentos cardíacos

O influenciador Iran Ferreira, conhecido mundialmente como Luva de Pedreiro, foi internado na última terça-feira (12)...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Luva de Pedreiro é internado às pressas após alteração nos batimentos cardíacos Portal Pop Mais

O influenciador Iran Ferreira, conhecido mundialmente como Luva de Pedreiro, foi internado na última terça-feira (12) no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, após apresentar alterações nos batimentos cardíacos. A notícia preocupou fãs e amigos, que se mobilizaram nas redes sociais em busca de informações.

Para mais detalhes sobre a situação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.