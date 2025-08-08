Madureira: o bairro que virou símbolo no samba graças a Arlindo Cruz O Brasil perdeu, na tarde desta sexta-feira (8), um de seus maiores nomes do samba. Arlindo... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h18 ) twitter

O Brasil perdeu, na tarde desta sexta-feira (8), um de seus maiores nomes do samba. Arlindo Cruz, cantor, compositor e instrumentista, faleceu no Rio de Janeiro aos 66 anos. O artista, que estava afastado dos palcos desde 2017, quando sofreu um AVC hemorrágico, deixa um legado de mais de 500 composições e um papel fundamental na preservação e renovação do gênero. Sua partida foi confirmada por familiares.

