Madureira: o bairro que virou símbolo no samba graças a Arlindo Cruz

O Brasil perdeu, na tarde desta sexta-feira (8), um de seus maiores nomes do samba. Arlindo...

O Brasil perdeu, na tarde desta sexta-feira (8), um de seus maiores nomes do samba. Arlindo Cruz, cantor, compositor e instrumentista, faleceu no Rio de Janeiro aos 66 anos. O artista, que estava afastado dos palcos desde 2017, quando sofreu um AVC hemorrágico, deixa um legado de mais de 500 composições e um papel fundamental na preservação e renovação do gênero. Sua partida foi confirmada por familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória de Arlindo Cruz e sua conexão com Madureira.

