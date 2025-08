Mãe de Brad Pitt morre aos 82 anos Jane Pitt, mãe de Brad Pitt, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada por uma... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 14h41 (Atualizado em 06/08/2025 - 14h41 ) twitter

Mãe de Brad Pitt morre aos 82 anos Portal Pop Mais

Jane Pitt, mãe de Brad Pitt, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada por uma das sobrinhas do ator, Sydney Pitt, que postou uma homenagem a avó no Instagram, nesta quarta-feira (6), e afirmou que a ex-conselheira escolar “se importava profundamente com todos e tudo, sem fazer perguntas”.

