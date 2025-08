Mãe de Oruam sobre prisão do rapper: “Ele não merece” Márcia Gama, mãe do rapper Oruam, usou suas redes sociais para expressar sua dor e esperança... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 03/08/2025 - 13h38 ) twitter

Márcia Gama, mãe do rapper Oruam, usou suas redes sociais para expressar sua dor e esperança após a prisão preventiva do filho, que permanece há 10 dias no presídio de Bangu, Portal Pop Mais

Márcia Gama, mãe do rapper Oruam, usou suas redes sociais para expressar sua dor e esperança após a prisão preventiva do filho, que permanece há 10 dias no presídio de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cantor tornou-se réu por tentativa de homicídio qualificado após se envolver em um confronto com policiais civis durante uma operação realizada em sua casa.

