Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Maiara, da dupla com Maraísa, realiza procedimento estético no bumbum

A cantora Maiara, que faz parte da famosa dupla sertaneja com Maraísa, decidiu investir em um...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Maiara, da dupla com Maraísa, realiza procedimento estético no bumbum Portal Pop Mais

A cantora Maiara, que faz parte da famosa dupla sertaneja com Maraísa, decidiu investir em um procedimento estético para deixar o bumbum mais firme. A artista, conhecida por sua presença marcante no palco e pelas suas canções de sucesso, compartilhou com seus seguidores o resultado da transformação.

Para saber mais sobre essa transformação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.