Maiara, da dupla com Maraísa, realiza procedimento estético no bumbum
A cantora Maiara, que faz parte da famosa dupla sertaneja com Maraísa, decidiu investir em um procedimento estético para deixar o bumbum mais firme. A artista, conhecida por sua presença marcante no palco e pelas suas canções de sucesso, compartilhou com seus seguidores o resultado da transformação.
