Maíra Cardi reflete sobre maternidade e celebra gravidez aos 42 anos A empresária e influenciadora digital Maíra Cardi compartilhou um desabafo emocionante sobre sua trajetória como mãe... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 09h57 )

A empresária e influenciadora digital Maíra Cardi compartilhou um desabafo emocionante sobre sua trajetória como mãe e a nova fase da vida ao lado do marido, Thiago Nigro. Aos 42 anos, ela está grávida novamente e destacou a importância da esperança e da fé no amor.

