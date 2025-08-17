Maíra Cardi reflete sobre maternidade e celebra gravidez aos 42 anos
A empresária e influenciadora digital Maíra Cardi compartilhou um desabafo emocionante sobre sua trajetória como mãe...
A empresária e influenciadora digital Maíra Cardi compartilhou um desabafo emocionante sobre sua trajetória como mãe e a nova fase da vida ao lado do marido, Thiago Nigro. Aos 42 anos, ela está grávida novamente e destacou a importância da esperança e da fé no amor.
A empresária e influenciadora digital Maíra Cardi compartilhou um desabafo emocionante sobre sua trajetória como mãe e a nova fase da vida ao lado do marido, Thiago Nigro. Aos 42 anos, ela está grávida novamente e destacou a importância da esperança e da fé no amor.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a emocionante história de Maíra!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a emocionante história de Maíra!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: