Manola extrai segredo de ex-engenheiro que virou fenômeno: a "fórmula" para 500 mil seguidores em 2 meses Imagine a cena: em um estúdio com uma atmosfera íntima, a cantora e comunicadora Manola convida seu público... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h58 )

Imagine a cena: em um estúdio com uma atmosfera íntima, a cantora e comunicadora Manola convida seu público a ouvir uma conversa daquelas que mudam nossa perspectiva. É nesse cenário, em seu podcast “Que Não Saia Daqui”, que ela conseguiu extrair uma das histórias de transformação mais impressionantes do mundo digital brasileiro: a de Davi Louback, um ex-engenheiro que hoje é uma máquina de criar audiência.

Para descobrir todos os detalhes dessa história inspiradora e a fórmula que levou Davi a conquistar 500 mil seguidores em apenas 2 meses, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

