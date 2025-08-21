Maratona ‘Invocação do Mal’ e as estreias imperdíveis desta semana nos cinemas
Antes da estreia do último capítulo da franquia “Invocação do Mal”, marcada para 4 de setembro, os cinemas brasileiros recebem uma oportunidade única para os fãs de terror: rever os três primeiros filmes da saga em uma maratona imperdível. A partir desta quinta-feira, 21 de agosto, “Invocação do Mal” (2013), “Invocação do Mal 2” (2016) e “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio” (2021) voltam às telonas, ficando em cartaz até o dia 27 de agosto.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes e as estreias dessa semana
