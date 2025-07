Marcela Witt posta álbum apaixonado ao lado de Dudu Azevedo e declara: “Cada dia melhor” O amor está no ar! A atleta profissional de kitesurfe Marcela Witt, compartilhou nesta quarta-feira (9),... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcela Witt Portal Pop Mais

O amor está no ar! A atleta profissional de kitesurfe Marcela Witt, compartilhou nesta quarta-feira (9), um carrossel com fotos e vídeos onde aparece em clima intimista e romântico com o ator Dudu Azevedo. “Mar, amor, caos e corrida! Tudo misturado! 2025 tá cada dia melhor “, escreveu a ela na legenda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse romance!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Internauta pergunta sobre ingerir sêmen e leva invertida de Laura Muller: “Toma suco”

Pedro Sampaio assina com mesma empresa que representa J Balvin e The Weeknd

Daniel Outlander estreia como apresentador do quadro “Rota do Som” no programa “Arrumando as Malas” com cobertura exclusiva do Camarote Pride São Paulo