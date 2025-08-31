Marcelo Adnet revela ter sofrido abuso sexual na infância e fala sobre trauma Em uma entrevista emocionante ao podcast Inteligência Ltda., o ator e humorista Marcelo Adnet, de 43... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 11h37 ) twitter

Em uma entrevista emocionante ao podcast Inteligência Ltda., o ator e humorista Marcelo Adnet, de 43 anos, abriu o jogo sobre um episódio traumático de sua infância. Aos 7 anos, ele foi vítima de abuso sexual por um funcionário do sítio de sua família, um evento que, segundo ele, marcou sua vida e o fez “desconfiar da sociedade”.

Para entender mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

