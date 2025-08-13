Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Marcelo Sangalo compartilha momento raro com Ivete Sangalo durante gravação de novo projeto: ‘Eterna professora’

Na noite da última terça-feira (12), Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora Ivete Sangalo, surpreendeu...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

filho ivete sangalo Portal Pop Mais

Na noite da última terça-feira (12), Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora Ivete Sangalo, surpreendeu os fãs ao publicar em suas redes sociais um registro raro ao lado da mãe. O jovem se declarou para a artista após participar de seu novo projeto, Ivete Clareou, gravado na Mansão Alvite, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse momento especial!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.