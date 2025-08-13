Marcelo Sangalo compartilha momento raro com Ivete Sangalo durante gravação de novo projeto: ‘Eterna professora’
Na noite da última terça-feira (12), Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora Ivete Sangalo, surpreendeu...
Na noite da última terça-feira (12), Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora Ivete Sangalo, surpreendeu os fãs ao publicar em suas redes sociais um registro raro ao lado da mãe. O jovem se declarou para a artista após participar de seu novo projeto, Ivete Clareou, gravado na Mansão Alvite, no Rio de Janeiro.
