Marcius Melhem se torna reu por violencia psicológica e perseguição Marcius Melhem se tornou réu por violência psicológica e perseguição contra quatro mulheres, incluindo a atriz... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcius Melhem Portal Pop Mais

Marcius Melhem se tornou réu por violência psicológica e perseguição contra quatro mulheres, incluindo a atriz e comediante Dani Calabresa. Nesta segunda-feira (28), a juíza Juliana Benevides, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, acatou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra Melhem e o jornalista Ricardo Feltrin.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ela tá vindo? Britney Spears está recebendo demos para novo álbum, dizem produtores

Pai de Millena Brandão desabafa sobre laudo da morte da atriz: ‘Era para estar viva’

Mulher termina relacionamento após IA prever traição em borra de café