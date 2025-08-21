Margot Robbie e Colin Farrell estrelam cartaz de ‘A Grande Viagem da Sua Vida’ A Sony Pictures liberou nesta quarta-feira (21) o cartaz oficial de “A Grande Viagem da Sua... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 08h58 ) twitter

A Sony Pictures liberou nesta quarta-feira (21) o cartaz oficial de “A Grande Viagem da Sua Vida”, novo filme estrelado por Margot Robbie e Colin Farrell. A produção já tem data para desembarcar nos cinemas brasileiros: 18 de setembro.

