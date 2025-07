Margot Robbie vai estrelar remake de clássico do terror com direção de Tim Burton, diz site O clássico de terror de 1958 A Mulher de 15 Metros vai ganhar uma nova versão... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h58 ) twitter

O clássico de terror de 1958 A Mulher de 15 Metros vai ganhar uma nova versão nos cinemas, desta vez nas mãos de Tim Burton e com Margot Robbie no papel principal. A informação foi revelada pelo site especializado The InSneider, que também adiantou que Gillian Flynn, roteirista de Garota Exemplar, será a responsável pelo roteiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre esse remake promissor!

