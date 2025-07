Mari Fernandez abre ExpoCrato 2025 com lotação máxima e emoção do início ao fim No último sábado, 12 de julho, a cantora Mari Fernandez deu início à edição 2025 da... Portal Pop Mais|Do R7 13/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 18h37 ) twitter

Mari Fernandez abre ExpoCrato 2025 com lotação máxima e emoção do início ao fim Portal Pop Mais

No último sábado, 12 de julho, a cantora Mari Fernandez deu início à edição 2025 da ExpoCrato com um show marcado por emoção, carisma e lotação máxima do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, no Crato (CE). A cantora, natural do Ceará, celebrou com entusiasmo a chance de se apresentar pela terceira vez no palco principal da festa, considerada a maior feira agropecuária e cultural do Nordeste.

