Mari Fernandez revela mudança corporal após perder 17 kg: “Chamo de vitória”
Cantora adotou nova rotina alimentar e cuidados com a saúde após enfrentar refluxo e cansaço nos...
Cantora adotou nova rotina alimentar e cuidados com a saúde após enfrentar refluxo e cansaço nos palcos.
Cantora adotou nova rotina alimentar e cuidados com a saúde após enfrentar refluxo e cansaço nos palcos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes da transformação de Mari Fernandez!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes da transformação de Mari Fernandez!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: