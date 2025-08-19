Mari Fernandez revela mudança corporal após perder 17 kg: “Chamo de vitória” Cantora adotou nova rotina alimentar e cuidados com a saúde após enfrentar refluxo e cansaço nos... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mari Fernandez - Foto: Divulgação Portal Pop Mais

Cantora adotou nova rotina alimentar e cuidados com a saúde após enfrentar refluxo e cansaço nos palcos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes da transformação de Mari Fernandez!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Influenciadora morre após ser atingida por bala perdida durante briga no trânsito

Ana Hickmann proíbe filho de ter canal no YouTube: ‘ele tem idade para brincar’

Monica Benini desabafa após diagnóstico raro da filha: “Bem eu não estou”