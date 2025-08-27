María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, tranquiliza fãs após internação: “Me sentindo bem”
Aos 78 anos, a atriz María Antonieta de las Nieves, eternizada como Chiquinha no seriado ‘Chaves’,...
Aos 78 anos, a atriz María Antonieta de las Nieves, eternizada como Chiquinha no seriado ‘Chaves’, usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para tranquilizar o público sobre seu estado de saúde. A atriz apareceu em vídeo em casa, sorridente, e afirmou estar bem.
Aos 78 anos, a atriz María Antonieta de las Nieves, eternizada como Chiquinha no seriado ‘Chaves’, usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para tranquilizar o público sobre seu estado de saúde. A atriz apareceu em vídeo em casa, sorridente, e afirmou estar bem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: