Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, tranquiliza fãs após internação: “Me sentindo bem”

Aos 78 anos, a atriz María Antonieta de las Nieves, eternizada como Chiquinha no seriado ‘Chaves’,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, tranquiliza fãs após internação: Portal Pop Mais

Aos 78 anos, a atriz María Antonieta de las Nieves, eternizada como Chiquinha no seriado ‘Chaves’, usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para tranquilizar o público sobre seu estado de saúde. A atriz apareceu em vídeo em casa, sorridente, e afirmou estar bem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.