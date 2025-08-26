María Antonieta de las Nieves, intérprete de Chiquinha, é internada após crise de ansiedade severa
A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por interpretar a...
A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por interpretar a Chiquinha no humorístico Chaves, foi internada na última semana após apresentar sintomas de ansiedade severa. O caso ocorreu na quarta-feira (20), quando a artista precisou ser hospitalizada para exames.
A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, conhecida mundialmente por interpretar a Chiquinha no humorístico Chaves, foi internada na última semana após apresentar sintomas de ansiedade severa. O caso ocorreu na quarta-feira (20), quando a artista precisou ser hospitalizada para exames.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a saúde da atriz e as mensagens de apoio dos fãs.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a saúde da atriz e as mensagens de apoio dos fãs.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: