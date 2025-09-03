Maria Lina desabafa sobre morte do filho: “Dinheiro não foi capaz de salvar” A influenciadora tev Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 11h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maria Lina desabafa sobre morte do filho: Portal Pop Mais

Em uma entrevista franca e comovente, a empresária Maria Lina, de 26 anos, revisitou a tragédia que marcou sua vida em 2021: a morte de seu filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. O bebê, que nasceu prematuramente com apenas 22 semanas, não resistiu e faleceu 30 horas após o parto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o desabafo emocionante de Maria Lina.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Filha de Heath Ledger e Michelle Williams faz rara aparição aos 19 anos em Nova York

Tom Cavalcante encanta seguidores ao compartilhar momento de carinho com a neta recém-nascida; veja fotos

Val Marchiori recebe alta e agradece apoio: “Foram dias difíceis e de muita dor”