Maria Lina desabafa sobre morte do filho: “Dinheiro não foi capaz de salvar”
A influenciadora tev
Em uma entrevista franca e comovente, a empresária Maria Lina, de 26 anos, revisitou a tragédia que marcou sua vida em 2021: a morte de seu filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. O bebê, que nasceu prematuramente com apenas 22 semanas, não resistiu e faleceu 30 horas após o parto.
Em uma entrevista franca e comovente, a empresária Maria Lina, de 26 anos, revisitou a tragédia que marcou sua vida em 2021: a morte de seu filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. O bebê, que nasceu prematuramente com apenas 22 semanas, não resistiu e faleceu 30 horas após o parto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o desabafo emocionante de Maria Lina.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: