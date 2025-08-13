Maria Lina detona críticas a procedimentos estéticos: ‘Sempre as barangas’
Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, deu o que falar após desabafar a respeito das constantes...
Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, deu o que falar após desabafar a respeito das constantes críticas que recebe por sua aparência e por ter se submetido a procedimentos estéticos. Em vídeo compartilhado em uma rede social, ela afirma ter “coringado” após passar quatro anos evitando responder comentários maldosos dos usuários.
Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, deu o que falar após desabafar a respeito das constantes críticas que recebe por sua aparência e por ter se submetido a procedimentos estéticos. Em vídeo compartilhado em uma rede social, ela afirma ter “coringado” após passar quatro anos evitando responder comentários maldosos dos usuários.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: