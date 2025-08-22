Logo R7.com
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Mariana Rios mostra evolução da barriga de gestação e diverte seguidores: “Day off”

A atriz Mariana Rios encantou os fãs nesta sexta-feira (22) ao compartilhar nas redes sociais um...

A atriz Mariana Rios encantou os fãs nesta sexta-feira (22) ao compartilhar nas redes sociais um momento descontraído mostrando a evolução de sua barriguinha durante a gestação de Palo, seu primeiro filho com o economista Juca Diniz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa fase especial na vida de Mariana!

