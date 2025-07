Marina Lima surpreende ao falar de Mano Brown: “Tipo de cara com quem eu poderia ter transado” A cantora Marina Lima movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (29) ao fazer uma... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina Lima surpreende ao falar de Mano Brown: Portal Pop Mais

A cantora Marina Lima movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (29) ao fazer uma declaração inesperada sobre Mano Brown. Em uma publicação feita no Instagram e replicada no X (antigo Twitter), Marina revelou sua admiração, e atração, pelo líder dos Racionais MC’s.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa declaração polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

VÍDEO: Influenciadora implora para ser morta antes de levar tiros durante live: “Duas na cabeça”

Funeral de Ozzy: Sharon Osbourne ‘desaba’ e recebe apoio dos fãs

Taron Egerton descarta viver James Bond: ‘Sou muito bagunceiro para isso’