Marina Ruy Barbosa presta homenagem emocionante a Glória Maria: ‘Eterna’

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou suas redes sociais neste sábado (16) para...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

marina ruy barbosa homenagem gloria maria Portal Pop Mais

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou suas redes sociais neste sábado (16) para relembrar a amizade especial que tinha com a jornalista Glória Maria, que completaria mais um ano de vida. Em um texto carregado de emoção, a artista confessou que ainda não consegue lidar com a ausência da amiga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa emocionante homenagem.

