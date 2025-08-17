Marina Ruy Barbosa presta homenagem emocionante a Glória Maria: ‘Eterna’ A atriz Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou suas redes sociais neste sábado (16) para... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 09h37 ) twitter

marina ruy barbosa homenagem gloria maria Portal Pop Mais

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou suas redes sociais neste sábado (16) para relembrar a amizade especial que tinha com a jornalista Glória Maria, que completaria mais um ano de vida. Em um texto carregado de emoção, a artista confessou que ainda não consegue lidar com a ausência da amiga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa emocionante homenagem.

