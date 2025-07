Marina Sena e Alexandre Carlos lançam “O Cerrado Ameaçado”; veja letra Antecipando o projeto “O que Será do Cerrado”, em defesa do bioma brasileiro, chega às plataformas... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 18h59 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h59 ) twitter

o cerrado ameaçado - marina sena Portal Pop Mais

Antecipando o projeto “O que Será do Cerrado”, em defesa do bioma brasileiro, chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (1) o single “O Cerrado Ameaçado”, nas vozes de Marina Sena e Alexandre Carlo, ambos nascidos no Cerrado. A cantora, de Taiobeiras (MG), falou sobre a importância de usar a própria voz para trazer à tona temas relevantes. “Eu entendo a importância de lutar por esse bioma, por esse lugar, pelas nossas frutas, pelos nossos rios, cachoeiras, que são oásis pra gente.”

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e a letra da canção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

