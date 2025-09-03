Logo R7.com
Matuê é o primeiro rapper brasileiro com mais de 1 bilhão de streams em dois álbuns

O rapper Matuê acaba de conquistar mais um marco histórico: seu álbum "333" ultrapassou a marca...

O rapper Matuê - Foto: Renan Pinheiro

O rapper Matuê acaba de conquistar mais um marco histórico: seu álbum “333” ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams nesta terça-feira (2), tornando-se o disco de rap nacional mais rápido a atingir esse número. O recorde considera as reproduções no Spotify e no YouTube, as plataformas mais utilizadas no Brasil. A conquista acontece às vésperas do primeiro aniversário do projeto e poucos dias antes da apresentação do artista no festival The Town, em São Paulo, no próximo sábado (6).

Para saber mais sobre essa conquista impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

