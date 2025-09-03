Maurício Meireles reflete sobre desafios e futuro do humor na TV aberta: “Falta coragem” Maurício Meireles se tornou um dos nomes mais versáteis da comédia brasileira. Com mais de 15... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 14h21 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maurício Meireles reflete sobre desafios e futuro do humor na TV aberta: Portal Pop Mais

Maurício Meireles se tornou um dos nomes mais versáteis da comédia brasileira. Com mais de 15 anos de carreira, ele já transitou entre rádio, televisão e internet, sempre explorando formatos que aproximam humor e improviso.

Não perca a oportunidade de entender mais sobre a visão de Meireles sobre o futuro do humor na TV! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Tiago Abravanel celebra evolução no processo de emagrecimento: “Achei que seria impossível”; veja fotos

Lady Gaga lança clipe sombrio e poderoso de “The Dead Dance”

Any Awuada promete exame de DNA após nascimento da filha e cita lista de possíveis pais: “Jogador, influenciador, MC e ex-namorado”