Maurício Meireles reflete sobre desafios e futuro do humor na TV aberta: “Falta coragem”
Maurício Meireles se tornou um dos nomes mais versáteis da comédia brasileira. Com mais de 15...
Maurício Meireles se tornou um dos nomes mais versáteis da comédia brasileira. Com mais de 15 anos de carreira, ele já transitou entre rádio, televisão e internet, sempre explorando formatos que aproximam humor e improviso.
Maurício Meireles se tornou um dos nomes mais versáteis da comédia brasileira. Com mais de 15 anos de carreira, ele já transitou entre rádio, televisão e internet, sempre explorando formatos que aproximam humor e improviso.
Não perca a oportunidade de entender mais sobre a visão de Meireles sobre o futuro do humor na TV! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Não perca a oportunidade de entender mais sobre a visão de Meireles sobre o futuro do humor na TV! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: