Maurício Silveira: confira outros famosos que morreram de câncer no intestino Nos últimos anos, diversos nomes conhecidos do público brasileiro e internacional enfrentaram batalhas contra tumores no... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h57 ) twitter

Chadwick Boseman Portal Pop Mais

Nos últimos anos, diversos nomes conhecidos do público brasileiro e internacional enfrentaram batalhas contra tumores no intestino, uma doença silenciosa e, muitas vezes, detectada em estágio avançado. Alguns deles não resistiram às complicações da enfermidade, reforçando a importância do diagnóstico precoce e da conscientização sobre a prevenção do câncer colorretal.

