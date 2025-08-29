Mavie brinca com cabelo de Neymar e solta: “Piolho”; vídeo viraliza nas redes
O atacante Neymar compartilhou nesta semana um momento descontraído em casa com a filha Mavie, de...
O atacante Neymar compartilhou nesta semana um momento descontraído em casa com a filha Mavie, de 1 ano e 9 meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.
O atacante Neymar compartilhou nesta semana um momento descontraído em casa com a filha Mavie, de 1 ano e 9 meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa divertida interação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa divertida interação!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: