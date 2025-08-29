Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Mavie brinca com cabelo de Neymar e solta: “Piolho”; vídeo viraliza nas redes

O atacante Neymar compartilhou nesta semana um momento descontraído em casa com a filha Mavie, de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Neymar piolho Portal Pop Mais

O atacante Neymar compartilhou nesta semana um momento descontraído em casa com a filha Mavie, de 1 ano e 9 meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa divertida interação!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.