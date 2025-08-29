Mavie brinca com cabelo de Neymar e solta: “Piolho”; vídeo viraliza nas redes O atacante Neymar compartilhou nesta semana um momento descontraído em casa com a filha Mavie, de... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h18 ) twitter

Neymar piolho Portal Pop Mais

O atacante Neymar compartilhou nesta semana um momento descontraído em casa com a filha Mavie, de 1 ano e 9 meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa divertida interação!

