MC Niack revela roubo de quase R$ 1 milhão de sua conta
O artista MC Niack divulgou nesta quinta-feira (14) em seu perfil no Instagram que teve quase...
O artista MC Niack divulgou nesta quinta-feira (14) em seu perfil no Instagram que teve quase R$ 1 milhão retirados de sua conta. No vídeo, ele contou detalhes da situação e falou sobre dificuldades financeiras e pessoais recentes.
Para saber mais sobre essa situação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
