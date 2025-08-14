Logo R7.com
MC Niack revela roubo de quase R$ 1 milhão de sua conta Portal Pop Mais

O artista MC Niack divulgou nesta quinta-feira (14) em seu perfil no Instagram que teve quase R$ 1 milhão retirados de sua conta. No vídeo, ele contou detalhes da situação e falou sobre dificuldades financeiras e pessoais recentes.

