MC Poze e mais nove são denunciados por tortura e extorsão mediante sequestro O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, nesta quinta-feira, o funkeiro MC Poze do Rodo... Portal Pop Mais|Do R7 01/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h37 )

o cantor mc poze está envolvido em nova denúncia judicial Portal Pop Mais

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, nesta quinta-feira, o funkeiro MC Poze do Rodo e outras nove pessoas pelos crimes de tortura e extorsão mediante sequestro contra seu ex-empresário, Renato Medeiros. O MP também pediu a prisão preventiva do cantor e de outros seis envolvidos no caso.

