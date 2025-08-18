Médicos atualizam estado de saúde de Luis Fernando Veríssimo O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h59 ) twitter

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, o cronista tem enfrentado problemas de saúde recorrentes, consequência de um AVC sofrido em 2021, que deixou sequelas motoras e comprometeu sua fala.

Para mais detalhes sobre a situação do escritor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

