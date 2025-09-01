Mel Maia revela que aplicou botox nas axilas e fala sobre transição capilar A atriz Mel Maia usou as redes sociais, neste domingo (31), para compartilhar com os seguidores... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h58 ) twitter

A atriz Mel Maia usou as redes sociais, neste domingo (31), para compartilhar com os seguidores que realizou um procedimento estético pouco comum: a aplicação de botox nas axilas. A jovem contou que o tratamento foi feito em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e explicou o motivo da escolha.

