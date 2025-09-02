Miley Cyrus diz que mãe influenciou suas escolhas amorosas: “Ela queria que eu ficasse com os caras errados”
A cantora Miley Cyrus surpreendeu ao revelar que parte de suas escolhas “erradas” no amor foi...
A cantora Miley Cyrus surpreendeu ao revelar que parte de suas escolhas “erradas” no amor foi influenciada por sua mãe, Tish Cyrus. Em entrevista publicada nesta terça-feira (2) pela revista The Cut, a artista contou que recebeu conselhos da mãe para se envolver com homens apenas pela aparência.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre as revelações de Miley!
