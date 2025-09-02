Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Miley Cyrus diz que mãe influenciou suas escolhas amorosas: “Ela queria que eu ficasse com os caras errados”

A cantora Miley Cyrus surpreendeu ao revelar que parte de suas escolhas “erradas” no amor foi...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Miley Cyrus diz que mãe influenciou suas escolhas amorosas: “Ela queria que eu ficasse com os caras errados” Portal Pop Mais

A cantora Miley Cyrus surpreendeu ao revelar que parte de suas escolhas “erradas” no amor foi influenciada por sua mãe, Tish Cyrus. Em entrevista publicada nesta terça-feira (2) pela revista The Cut, a artista contou que recebeu conselhos da mãe para se envolver com homens apenas pela aparência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre as revelações de Miley!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.