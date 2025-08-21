Miley Cyrus recebe oferta tentadora e pode ganhar talk show na TV

Logo R7.com
Miley Cyrus pode estar prestes a dar um novo passo na carreira, desta vez fora dos palcos. Segundo informações de rádios norte-americanas, a cantora está no radar da NBC e teria recebido uma oferta de US$ 60 milhões para comandar um talk show nos Estados Unidos. O valor corresponde a apenas uma temporada, o que reforça a dimensão do projeto e a aposta da emissora em transformar a estrela em apresentadora de TV.

Para mais detalhes sobre essa empolgante nova fase na carreira de Miley, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

