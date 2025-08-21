Logo R7.com
Millie Bobby Brown anuncia adoção de menina com Jake Bongiovi

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por seus papéis em Stranger Things e Enola Holmes, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (21) ao anunciar que se tornou mãe. Aos 21 anos, a artista revelou, por meio de uma publicação no Instagram, que adotou uma menina junto com o marido, Jake Bongiovi, de 23 anos.

