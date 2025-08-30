Miss São Paulo Internacional desmascara candidata criada por IA
O concurso Miss São Paulo Internacional foi palco de um episódio inesperado e surpreendente: uma candidata falsa, gerada por inteligência artificial, tentou ingressar na competição. Com perfis ativos nas redes sociais, a "modelo virtual" enviou fotos, vídeos e interagiu com outras concorrentes, causando confusão dentro do evento. A inscrição passou pela pré-seleção, mas a candidata não chegou a participar da fase presencial do concurso.
