Miss São Paulo Internacional desmascara candidata criada por IA

O concurso Miss São Paulo Internacional foi palco de um episódio inesperado e surpreendente: uma candidata...

O concurso Miss São Paulo Internacional foi palco de um episódio inesperado e surpreendente: uma candidata falsa, gerada por inteligência artificial, tentou ingressar na competição. Com perfis ativos nas redes sociais, a “modelo virtual” enviou fotos, vídeos e interagiu com outras concorrentes, causando confusão dentro do evento. A inscrição passou pela pré-seleção, mas a candidata não chegou a participar da fase presencial do concurso.

Para saber mais sobre essa intrigante história e as medidas que o concurso está adotando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

