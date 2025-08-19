Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Monica Benini desabafa após diagnóstico raro da filha: “Bem eu não estou”

Monica Benini, de 39 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado que...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Monica Benini desabafa após diagnóstico raro da filha: “Bem eu não estou” Portal Pop Mais

Monica Benini, de 39 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado que está vivendo após o diagnóstico de uma síndrome rara na filha, Lara, de 4 anos. Casada com o músico Junior Lima, de 41, Monica respondeu a perguntas de seguidores nos stories do Instagram e abriu o coração ao falar sobre o impacto da notícia em sua rotina e bem-estar emocional.

Para saber mais sobre a situação e o desabafo de Monica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.