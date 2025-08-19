Monica Benini desabafa após diagnóstico raro da filha: “Bem eu não estou” Monica Benini, de 39 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado que... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h18 ) twitter

Monica Benini, de 39 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado que está vivendo após o diagnóstico de uma síndrome rara na filha, Lara, de 4 anos. Casada com o músico Junior Lima, de 41, Monica respondeu a perguntas de seguidores nos stories do Instagram e abriu o coração ao falar sobre o impacto da notícia em sua rotina e bem-estar emocional.

Para saber mais sobre a situação e o desabafo de Monica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

