“Morango do amor” vira febre nas redes sociais; aprenda a fazer O viral da semana é, sem sombra de dúvidas, o “morango do amor”. A receita chegou... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h38 ) twitter

morango do amor Portal Pop Mais

O viral da semana é, sem sombra de dúvidas, o “morango do amor”. A receita chegou com tudo para substituir a maçã do amor, tradicional doce das festas juninas. Milhares e milhares de vídeos inundaram as redes sociais nos últimos dias, mostrando como preparar o doce, que trata-se de um morango, envolto em brigadeiro de leite ninho e banhado na calda de açúcar, que se transforma em uma casquinha crocante.

